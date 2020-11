Anisa dan Sahril Duta Kampus STKIP PGRI Banjarmasin

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anisa Futri dan Sahril terpilih menjadi Duta Kampus 2020 STKIP PGRI Banjarmasin.

Sebagai runner up I Duta Kampus diraih oleh Dina Dilfa dan Ahmad Sauki, runner up II diraih Putri Aditya Maharani dan Ahmad Suwandi, serta runner up III diraih Irma Kurniati & Lukas Rama Daniel.

Selain predikat Duta Kampus dan runner up, ada kategori Duta Kampus Favorit yang diraih Dina Dilfa, setelah mendapat like terbanyak dan Duta Kampus berbakat diraih oleh Sahril, setelah berhasil memukai dewan juri dengan bakat yang ditampilkannya.

Final Lomba Duta Kampus 2020 STKIP PGRI Banjarmasin, dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-35 STKIP PGRI Banjarmasin berlangsung meriah.

Sebanyak delapan finalis, yakni empat finalis putra dan empat finalis putri saling pamer bakat, minat, dan ketrampilan di hadapan para juri terdiri atas Bonissa Dzul Faqaria, S.Pd., CPC, Dewi Rukmini, M.Pd., dan Ahmad Fauzan, SPd.

Koordinator lomba Duta Kampus 2020, Dr. Akhmad HB melalui rilisnya mengatakan antusias peserta sangat tinggi meskipun di tengah kondisi pandemi.

”Meskipun ada pandemi Covid-19, tetapi animo peserta lomba duta kampus sangat besar, total ada 21 peserta, perwakilan terbaik dari semua Prodi yang ada di STKIP PGRI Banjarmasin," jelas Akhmad, Rabu (25/11/2020).

Ditambahkan dia, lomba tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena model daring dan luring.

Seluruh peserta mengirimkan dua video, yakni tentang visi misi dan minat, untuk kemudian diseleksi oleh dewan juri.