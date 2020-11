C Ronaldo dan Lionel Messi Kembali Bersaing, Ini Daftar Nominasi Pemain Terbaik FIFA 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali masuk dalam 11 nama nominasi FIFA Best Mens Player of the Year 2020 (pemain sepak bola terbaik dunia versi FIFA).

FIFA baru saja mengumumkan nominasi pemain terbaik versi mereka melalui twitternya @Fifacom pada Rabu (25/11/2020).

Dua megabintang sepakbola tersebut bergabung bersama empat pemain Liverpool, yaitu Sadio Mane, Mohamed Salah, Virgil van Dijk dan Thiago Alcantara.

Kevin De Bruyne turut menjadi nama terakhir yang mewakili Liga Inggris untuk nominasi tersebut.

Pemain lainnya diisi pemain PSG, Bayern Munchen dan Real Madrid, yaitu Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Neyman dan Sergio Ramos.

Kiper Liverpool, Alisson Becker juga dinominasikan sebagai Goakeeper of the Year dan akan bersaing dengan lima kiper top lainnya.

Baca juga: Jadwal Liga Champion Liverpool vs Atalanta, Klopp Bongkar Kekuatan Lawan yang Acam The Reds

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Inter vs Real Madrid di Liga Champions, Ramos Absen & Lukaku Main

Baca juga: Asa Manchester City Langsung ke 16 Besar Liga Champions, Ini Live Streaming Olympiacos vs Man City

Salah satunya, mantan kiper Chelsea yang kini bermain untuk Real Madrid, Thibaut Courtois.

Penghargaan The Best FIFA Men awards adalah penghargaan tahunan FIFA. Penghargaan ini memberikan apresiasi kepada pemain terbaik dunia.

Biasanya setiap tahun ada dua penghargaan pemain terbaik dunia, yaitu The Best FIFA Men Awards dan Ballon d'Or. Namun tahun ini Ballon d'Or resmi dibatalkan karena COVID-19.

Penghargaan ini akan digelar pada tanggal 17 Desember 2020.

Berikut 11 nama yang jadi nominasi pemain terbaik dunia versi FIFA 2020 :

Thiago Alcântara (Spanyol / FC Bayern München / Liverpool FC) Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC) Kevin De Bruyne (Belgia / Manchester City FC) Robert Lewandowski (Polandia / FC Bayern München) Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC) Kylian Mbappé (Prancis / Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona) Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain) Sergio Ramos (Spanyol / Real Madrid CF) Mohamed Salah (Mesir / Liverpool FC ) Virgil van Dijk (Belanda / Liverpool FC)

Nominasi kiper terbaik dunia versi FIFA 2020 :

Alisson Becker (Brazil / Liverpool FC) Thibaut Courtois (Belgia / Real Madrid CF) Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain) Manuel Neuer (Jerman / FC Bayern München) Jan Oblak (Slovenia / Atlético de Madrid) Marc-André ter Stegen (Jerman / FC Barcelona)

Nominasi Pelatih Terbaik Dunia 2020 :

Marcelo Bielsa Hans-Dieter Flick Jürgen Klopp Julen Lopetegui Zinedine Zidane

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)