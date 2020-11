Dapat Hadiah Mobil, Saking Senangnya Nasabah Bank BRI Cabang Pleihari Sampai Tak Bisa Tidur

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pleihari kembali bagi-bagi hadiah kepada para nasabahnya yang ada di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Beragam hadiah menarik telah dibagikan kepada nasabah tabungan Simpedes yang beruntung.

Hadiah utama berupa satu unit mobil jatuh ke pangkuan Rachmawati.

"Alhamdulillah saya sangat senang mendapat hadiah mobil. Saya sampai tak bisa tidur tiga hari tiga malam. BRI is the best," ucap Rachmawati.

Pemenang hadiah utama undian tabungan Simpedes ceria berpose bersama jajaran

Bank BRI Cabang Pleihari, beberapa hari lalu. (HUMAS BRI CABANG PLEIHARI)

Acara Panen Hadiah Simpedes Periode I dilaksanakan pada 7 November 2020 lalu.

Bertempat di Banking Hall BRI Kanca Pleihari, acara itu berlangsung lancar.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kesetiaan bapak/ibu yang menjadi nasabah BRI," ucap Tomy Irawan, Pimpinan Cabang Bank BRI Pleihari.

Sebagai wujud terimakasih dan penghargaan kepada seluruh nasabah BRI, pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Wujudnya antara lain melalui undian Simpedes yang rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun.