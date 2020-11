Jadwal Liga Europa Pekan ini, Ada Lille vs AC Milan Live SCTV, Molde vs Arsenal di Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Eropa di SCTV akan kembali menyangkan laga AC Milan dan Tottenham Hotspur, dalam lanjutan pekan 4.

Laga-laga seru bakal tersaji di Liga Eropa, di antaranya Lille vs AC Milan, Molde vs Arsenal serta Tottenham Hotspur vs Ludogorets.

AC Milan akan bertandang ke markas lawan dalam lanjutan fase grup Liga Eropa pada Jumat (27/10/2020).

Laga Lille vs AC Milan akan disiarkan langsung SCTV, seperti dikutip dari laman Vidio.com.

AC Milan tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah memetik kemenangan 3-1 atas Napoli.

Begitu juga dengan tim tuan Lille, yang pada akhir pekan lalu menang 4-0 saat menjamu Lorient.

Baca juga: AC Milan vs Fiorentina Tanpa Top Skor Ibrahimovic & Leao, Ini Jadwal Liga Italia Pekan 9

Baca juga: Jadwal Liga Champion Liverpool vs Atalanta, Klopp Bongkar Kekuatan Lawan yang Acam The Reds

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Inter vs Real Madrid di Liga Champions, Ramos Absen & Lukaku Main

Lille memimpin klasemen dengan 7 poin sedangkan AC Milan berada di posisi kedua dengan 6 poin.

Di bawah mereka, ada Sparta Praha dengan 3 poin dan Celtic dengan 1 poin.

Selain itu ada pertandingan seru yang akan berlangsung yaitu Braga vs Leicester City, Tottenham Hotspur vs Ludogorets, CFR Cluj vs AS Roma, dan Napoli vs Rijeka.

Laga Tottenham Hotspur vs Ludogorets juga akan disiarkan langsung SCTV.