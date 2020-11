Sinyal Khabib Nurmagomedov kembali ke UFC jelang duel Dustin Poirier vs Conor McGregor di UFC 257

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang duel UFC 257 antara Dustin Poirier vs Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov menunjukkan sinyal kembali ke panggung UFC.

Euforia soal Khabib Nurmagomedov akan melakukan comeback ke UFC tiba-tiba meledak pada Rabu (25/11/2020) dini hari WIB. Penyebabnya adalah unggahan The Eagle di akun Instagram-nya.

Juara UFC Khabib Nurmagomedov hanya menulis tiga kata di unggahan terbarunya pada Rabu (25/11/2020 lewat tengah malam WIB. Diketahui duel UFC 257 antara Dustin Poirier vs Conor McGregor digelar Januari 2021.

Tetapi, tiga kata itu langsung disikapi para penggemar MMA sebagai isyarat Khabib Nurmagomedov bakal melakukan comeback ke UFC.

Unggahan singkat Khabib adalah: "See you soon (Sampai bertemu nanti)", yang ditujukan kepada Bos UFC, Dana White.

Bakal mengadakan pertemuan dengan Dana White, pencinta MMA sudah bermimpi bahwa akhirnya Khabib akan bernegosiasi untuk kembali ke UFC.

Selepas UFC 254 pada akhir bulan lalu, Khabib menyatakan pensiun karena mengaku sudah berjanji pada ibunya untuk tidak bertarung lagi setelah ayahnya meninggal dunia.

Akan tetapi, sampai sekarang isu soal Khabib akan melakukan comeback terus beredar.

Penyebabnya adalah rekornya yang baru 29-0, sementara mendiang ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov, pernah menyatakan ingin Khabib pensiun di angka 30-0.

Dana White selaku Presiden UFC meyakini Khabib pada akhirnya akan kembali untuk mewujudkan keinginan ayahnya itu.