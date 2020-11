Top Skor & Klasemen Liga Champions, 2 Pemain Manchester United Tersubur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Klasemen Liga Champions Matchday 4 tersaji pada Kamis (26/11/2020) dini hari. Ada Inter Milan vs Real Madrid, Liverpool vs Atalanta, Olympiakos vs Manchester City main via Live Streaming SCTV? Cek daftar top skor Liga Champions di bawah ini.

Siaran Langsung SCTV biasanya menayangkan Liga Champion. Sementara dari Hasil Liga Champions sehari sebelumnya, 2 pemain Manchester United masuk ke top skor Liga Champions.

Dari hasil Jadwal Liga Champions Matchday 4 ini sudah bisa diketahui tim-tim mana saja yang bisa lolos ke babak 16 besar sesuai Klasemen Liga Champions yang ada. Duel Inter Milan vs Real Madrid, Liverpool vs Atalanta, Olympiakos vs Manchester City belum dipastikan tayang via Live Streaming SCTV?

Walau belum ada kepastian laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV, match day 4 Liga Champions akan menjadi pertaruhan bagi sejumlah tim untuk bertahan atau gugur di fase grup. Ini jadi penentuan bagi Inter Milan vs Real Madrid, Liverpool, Bayern Munchen, Atletico Madrid dan Manchester City.

Chelsea menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions seusai menyelesaikan rangkaian matchday 4 paling awal.

Setelah itu tiga tim juga dipastikan menggenggam tiket ke babak 16 besar Liga Champions, yakni Sevilla di Grup E dan Barcelona serta Juventus di Grup G.

Bertandang ke Rennes, Selasa (24/11/2020) atau Rabu dini hari WIB, The Blues sebutan Chelsea pulang dengan kemenangan dramatis 2-1.

Chelsea unggul duluan melalui gol Callum Hudson-Odoi di babak pertama.

Rennes nyaris membuyarkan prospek kemenangan itu saat tandukan Serhou Guirassy bikin skor sama kuat 1-1 lima menit jelang akhir waktu normal.

Hingga datang aktor penyelamat Olivier Giroud yang mencetak gol penentu tripoin Chelsea di menit tambahan waktu babak kedua.