Gelar Acara di Roemah Katja Banjarmasin, Ada Paket Intimate Party

Suasana Roemah Katja di Jalan Kaca Piring V No 28, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selain tempat bersantai bersama teman, rekan, dan kerabat, Roemah Katja juga bisa menjadi venue hajatan atau acara keluarga.

Bertempat di Jalan Kaca Piring V No 28, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Roemah Katja menyediakan paket untuk berbagai acara sesuai keinginan masyarakat.

"Kami ada intimate party dipatok Rp 5 juta per 4 jam. Sudah include dekorasi standar dengan tanaman hidup, speaker standar, 7 menu include sambal dan kerupuk, test food untuk 4 orang dapat 3 menu, pembuka, utama, dan dessert, serta air mineral atau es teh sepuasnya," jelas Founder Roemah Katja, Vera, kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca juga: Lokasi Strategis, Roemah Katja Banjamasin Kian Hits karena Instagramable

Baca juga: Pencinta Tanaman Hias Dimanjakan, Roemah Katja Banjarmasin Miliki Koleksi Ratusan Koleksi

Baca juga: VIDEO Menikmati Kuliner Nusantara dan Indahnya Tanaman Hias di Roemah Katja Banjarmasin

Paket spesial ini khusus periode booking hingga 31 Desember 2020. Dan bisa digunakan untuk acara sampai Juni 2021.

Intimate party tersebut meliputi akad nikah, arisan keluarga, ulang tahun, maupun resepsi wedding dengan kapasitas 30 orang.

Selain itu, ada pula paket foto prewedding seharga Rp 500.000 per 3 jam sudah termasuk makanan dan all in venue yang digunakan.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)