Dahului Pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, Shaheer Sheikh Persunting Ruchikaa Kapoor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari aktor India yang juga mantan kekasih pedangdut Ayu Ting Ting yakni Shaheer Sheikh lantaran disebut - sebut telah resmi menikahi kekasihnya, Ruchikaa Kapoor.

Beberapa waktu lalu aktor tampan tersebut sempat memamerkan momen mesra saat dirinya melamar Ruchikaa Kapoor walaupun keduanya diketaui memiliki kepercayaan yang berbeda.

Dalam sebuah foto yang diunggah Shaheer Shiekh di Instagramnya, Selasa (24/11/2020) nampak Ruchikaa sedang tertawa lepas sambil menunjukkan cincin di jari manisnya.

Baca juga: Baru Saja Menikahi Alpha Girl Olivia Allan, Denny Sumargo Ungkapkan Penyesalan

Baca juga: Gelagat Tak Biasa Dialami Nathalie Holscher Sepulang dari Bali, Istri Sule Minta Makanan Aneh-aneh

Terlihat juga Shaheer yang menggenggam tangan manis itu demi memperlihatkan cincin yang sudah tersemat apik.

Pada unggahannya itu, Shaheer juga mengungkapan rasa tak sabarnya untuk hubungan keduanya yang lebih serius.

Ia ingin segera menjalani cerita baru bersama Ruchika.

Menjalani sisa hidup bersama orang yang ia cintai.

"#TuHasdiRave excited for the rest of my life.. #ikigai," tulis Shaheer pada unggahannya

Beberapa hari berlalu dilansir melalui sebuah unggahan di akun fanbase @iamkuntoajiofficial_1, Jumat (27/11/2020) kedua pasangan berbahagia tersebut dikabarkan telah menikah di pengadilan.

Kabar tersebut diketahui melalui salah satu pemberitaan dari awak media di India.