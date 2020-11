Dukung UKM, Alfamart Raih Penghargaan Best CEO of the Year 2020

Presiden Direktur Alfamart, Anggara Hans Prawira mendapat penghargaan sebagai Best CEO of the Year 2020

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Presiden Direktur Alfamart, Anggara Hans Prawira mendapat penghargaan sebagai Best CEO of the Year 2020 dalam malam anugerah People of the Year 2020 yang diselenggarakan Metro TV, beberapa waktu lalu.

Hans Prawira menyabet penghargaan ini atas kepemimpinannya dalam melahirkan inovasi dan tata kelola bisnis perusahaan.

Dari penjurian yang dilakukan, Hans Prawira dinilai berhasil dalam tumbuh kembang perusahaan dengan pesat dan mampu melahirkan inovasi bagi kemajuan perusahaan.

Penjurian melibatkan sejumlah dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi, pengamat dan pimpinan Metro TV sebagai pihak internal.

"Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, namun untuk semua keluarga besar Alfamart baik yang bertugas di toko, gudang maupun di kantor, semoga ini bisa memacu kita untuk lebih baik lagi melayani Indonesia," jelasnya dikutip dari siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (27/11/2020).

Salah satu indikator penilaian dari tim juri melihat kepedulian dan konsistensi terhadap pemberdayaan pelaku UKM.

Ia mengakui, sebagai toko komunitas, Alfamart harus memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar.

Komitmen ini ditegaskan melalui berbagai program Alfamart yang berfokus kepada penguatan peran UKM.

Pemberdayaan dilakukan kepada pengusaha kecil, melalui program Outlet Binaan Alfamart, Tenant UKM maupun distribusi produk hasil olahan pelaku UKM.

"Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, Alfamart mengerti kesulitan banyak pelaku UKM dan berupaya untuk membantu mereka untuk bertahan kemudian bangkit kembali. Salah satunya menggratiskan biaya sewa tenant selama April dan Mei, Diskon 50 persen untuk Juni, Juli dilanjutkan bayar dua bulan dapat masa sewa tiga bulan atau bayar empat bulan dapat masa sewa enam bulan untuk UKM tenant baru pada Agustus 2020 hingga Desember 2020," ungkap Hans.

Perusahaan juga aktif merekrut penyandang disabilitas sebagai karyawan.

Ratusan karyawan disabilitas telah bergabung dengan Alfamart melalui program Alfability.

"Melalui Alfability, Alfamart ingin menjadi perusahaan inklusi, perusahaan yang mengakomodir dan menghargai keberagaman karyawannya, dan memungkinkan kontribusi mereka secara penuh tanpa diskriminasi bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk itu Alfamart membuka diri kepada teman-teman disabilitas untuk bekerja, berkontribusi bagi Indonesia bersama kami," kata dia.

Hingga November 2020, sudah ada 678 karyawan disabilitas yang tersebar di seluruh kantor cabang Alfamart, mulai dari toko, gudang maupun di kantor.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)