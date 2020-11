Maudy Ayunda Diminta Nadiem Makarim Ajarkan Sistem Pendidikan yang Dipelajari di Stanford

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Maudy Ayunda dikenal sebagai artis cantik dan menginspirasi lantaran mengutamakan pendidikan.

Maudy yang kini tengah mengenyam pendidikan di universitas bergengsi, di Stanford University, pun diminta sumbangsihnya untuk pendidikan di tanah air.

Hal itu terungkap saat Maudy berdiskusi tentang pendidikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Setelah beberapa topik, Nadiem Makarim minta Maudy Ayunda mengajarkannya konsep sistem pendidikan yang dipelajari selama kuliah di Stanford University.

Maudy Ayunda terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Bidang Pendidikan dan jurusan Bisnis di kampus bergengsi di Amerika Serikat itu sejak 2019.

"Kayaknya sudah banyak konsep-konsep pendidikan yang dipelajari di Stanford, tolong dong ajarin saya. Apa sih konsep yang paling 'Aha!' di Stanford waktu ambil bidang pendidikan? Yang paling wah atau break through," ucap Nadiem Makarim saat siaran live Instagram, Jumat (27/11/2020).

Awalnya Maudy hanya tertawa mendapat pertanyaan itu.

Pemeran film Perahu Kertas itu juga mengaku tahun ini baru mulai mengambil kelas tentang pendidikan, tetapi ada satu konsep yang bisa dibagikannya.

"Jadi frame work yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial apa pun itu, it's the idea of positive deviance. Bahwa approach-nya itu kita bukan cari solusi dari luar," tutur Maudy Ayunda.

Kata Maudy, biasanya saat ada masalah sosial cenderung mencari ahli dari luar lalu mereka mengaplikasikan solusinya.

"Positive deviance ini adalah ide di mana kita mencari orang-orang yang juga mengalami restrictions (batasan) dan constraints (kendala) yang sama dalam environment yang sama, tapi somehow mendapatkan hasil yang berbeda dari yang lainnya. Pasti ada satu dua hal yang orang itu lakukan yang membuahkan hasil berbeda," jelas Maudy Ayunda.

Menurut Maudy konsep yang bisa ditujukan ke murid dan guru ini sangat menarik.

"Ini juga konsepnya mengajak orang-orang di komunitas itu untuk juga memiliki ownership karena itu bersama-sama mencari cara yang baik," ujarnya.

Editor : Anjar Wulandari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nadiem Makarim Minta Maudy Ayunda Ajarkan Sistem Pendidikan yang Dipelajari di Stanford",