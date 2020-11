JADWAL Live Streaming Bola Akhir Pekan - Chelsea Vs Spurs Live NET TV, Juventus & AS Roma Live RCTI

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini, ada laga Chelsea Vs Spurs Live NET TV, Juventus & AS Roma Live RCTI.

Laga-laga yang disiarkan tersebut adalah laga-laga Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Jerman.

Di Liga Inggris, dua laga yang akan disiarkan NET TV adalah laga Everton Vs Leeds United dan Chelsea Vs Tottenham Hotspur.

Sementara laga lainnya bisa Anda saksikan di Mola TV.

Baca juga: JELANG Benevento Vs Juventus Liga Italia - Andrea Pirlo Parkir Cristiano Ronaldo di Kursi Cadangan

Baca juga: GAGAL Gabung FC Utrecht, Bagus Kahfi Kecewa dengan Barito Putera, Mimpi Saya Harus Terhenti

Baca juga: Jelang Comeback Mike Tyson, Si Leher Beton Posting Video Makan Telinga Roy Jones Jr

NET TV juga menyiarkan dua laga Bundesliga yakni Stuttgart Vs Bayern Muenchen dan Leverkusenn Vs Hertha Berlin.

Di Liga Italia, RCTI sebagai pemegang hak siar akan menampilkan Benevento Vs Juventus serta bigmatch Napoli Vs AS Roma.

Laga lain Serie-A pekan ke-9 bisa disaksikan di Bein Sports.

Begitu juga dengan Liga Spanyol yang memasuki pekan ke-11. Ada sejumlah laga seru di BeIN Sports seperti Valencia Vs Atletico Madrid, Real Madrid Vs Alaves dan Barcelona Vs Osasuna.

Berikut jadwal lengkap pertandingan akhir pekan ini.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-10