Kuliah Umum Prodi Kimia FMIPA ULM Banjarbaru Bahas Biochar yang Ramah Lingkungan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan kuliah umum, Sabtu, (28/11/2020).

Mereka menghadirkan Dr Anurita Selvarajoo, dosen dari Department of Chemical and Environmental Engineering, Nottingham University, Malaysia.

Kegiatan kuliah umum dari Prodi Kimia FMIPA ULM ini bertujuan memperkaya pengetahuan untuk mahasiswa dan dosen ULM, khususnya dalam pengembangan material fungsional berbasis biomassa.

Topik yang diusung dalam kuliah umum ini adalah Biochar: Black is the New Green, berisi tentang pengolahan dan pemanfaatan arang bio atau biochar untuk berbagai aplikasi.

Biochar yang dapat dibuat dari hampir semua limbah biomassa, baik itu kayu maupun nonkayu, diolah menjadi material yang multifungsi dan memiliki nilai jual tinggi.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual melalui Zoom ini juga disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Prodi Kimia.

Hadir sebagai peserta dalam kuliah umum ini lebih dari 120 orang. Tidak hanya mahasiswa dan staf dosen Prodi Kimia, tetapi sejumlah dosen dari universita lain, yaitu UIN Antasari, Universitas Nusa Cendana NTT dan Unsyiah Banda Aceh.

Dikatakan Anurita, biochar merupakan hasil pengolahan sederhana, yaitu produk pirolisis dari biomaterial. Untuk biomaterial, dipanaskan pada temperatur tinggi tanpa adanya oksigen.

Biochar merupakan material yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebab, tidak begitu banyak bahan yang bisa digunakan sebagai raw material atau bahan dasar.