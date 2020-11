Liga Italia Benevento vs Juventus Live RCTI, Beruntung Ada Bonucci Meski Ronaldo Absen di Pekan 9

Liga Italia Benevento vs Juventus Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia di RCTI malam ini Sabtu (28/11/2020) akan diwarnai laga Benevento vs Juventus .

Pertandingan Benevento vs Juventus yang tayang via Live Streaming RCTI Plus pada jam 23.30 WIB ini adalah lanjutan Liga Italia Serie A pekan 9 .

Meski Cristiano Ronaldo absen dalam laga di Stadion Ciro Vigorito ini, pelatih Juventus Andrea Pirlo tetap merasa beruntung.

Juventus punya misi memetik poin penuh demi mengejar ketertinggalan poin atas pemuncak klasemen sementara, AC Milan.

Juventus berada di posisi keempat dengan koleksi 16 poin dari 8 pertandingan Liga Italia 2020-2021.

Si Nyonya Tua tertinggal empat poin dari AC Milan yang telah mengoleksi 20 poin dari 8 laga musim ini.

Akan tetapi, Juventus nampaknya akan bertanding tanpa megabintang mereka, Cristiano Ronaldo.

Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh pelatih Juventus, Andrea Pirlo, dalam jumpa pers di Juventus TV.

Sementara itu, Pirlo bersyukur karena bek tengah senior Juventus, Leonardo Bonucci, telah pulih dari cedera dan sudah berlatih bersama dengan tim.

"Kami beruntung Bonucci kembali dan berlatih bersama tim, sementara Cristiano sedang beristirahat karena dia sedikit lelah setelah begitu banyak pertandingan dan kami tidak berencana untuk membawanya ke Benevento," tutur Pirlo, dikutip BolaSport.com dari Football Italia.