Manchester City vs Burnley : The Citizens Gigit Jari, Tagliafico Perpanjang Kontrak di Ajax

Pep Guardiola. Siarang Langsung Liga Inggris Manchester City vs Burnley dapat ditonton via Link Live Streaming di Mola Tv.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester City menjamu Burnley pada lanjutan Premier League matchday 10 pada Sabtu malam 28 November 2020, kick off pukul 22.00 WIB. Siarang Langsung Liga Inggris Manchester City vs Burnley dapat ditonton via Link Live Streaming di Mola Tv.

Tautan link live streaming Manchester City vs Burnley Premier League malam ini tersedia di akhir artikel.

Jelang Manchester City vs Burnley, Manchester City harus meredam keinginan mereka datangkan Nicolas Tagliafico dari Ajax.

Pasalnya, pemain asal Argentina itu memilih teken kontrak baru.

Diungkap De Telegraaf, pemain 27 tahun itu perpanjang kontraknya pada Kamis siang waktu setempat, ia berahan di Ajax hingga musim panas 2023.

Menurut agennya, Ricardo Schlieper, kontrak lama bek kiri andalan De Godenzonen itu sebelumnya baru akan berakhir pada pertengahan 2022.

Musim panas lalu, incaran Chelsea itu dibandrol sekitar 20 Juta Euro, namun upaya untuk melepasnya terhenti karena krisis pandemi.

Tak ada klub yang datang untuknya, walau Tagliafico ingin tinggalkan Ajax.

Saat ini, pemain asal Argentina yang dipuji fans Ajax karena semangat berjuangnya dalam bertanding itu sudah bermain dalam 110 pertandingan yang dilakoni klub asuhan Erik ten Hag itu sejak ia datang pada Januari 2018.

Nicolas Tagliafico juga telah mempersembahkan 16 gol untuk klubnya tersebut.