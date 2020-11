VIDEO  Biografi Under Siege of The Crown, Arie: Ini Mengenang, Apa Yang Telah Saya Lakukan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diakhir masa tugasnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan (Kalsel) Arie Arifin mendapatkan hal istimewa berupa buku Biografi tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi Kepala Kejaksaan yang berjudul Under Siege of The Crown.

Biografi setebal 99 halaman ini diserahkan secara simbolis pada acara peluncuran buku yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh para pejabat Kejati, awak media di Hotel BW di Jalan A Yani Km 4, Jumat (27/11/2020) malam.

Arie Arifin cukup terharu dengan peluncuran biografi dirinya.

Saat diminta memberikan sambutan, mata Arie yang dalam waktu dekat akan bertugas di Kejaksaan Agung ini pun terlihat berkaca-kaca.

"Mudah-mudahan apa yang saya tinggalkan bisa dilanjutkan , apa yang saya lakukan selama ini bisa bermanfaat bagi kita semua," tuturnya dalam acara ini ia juga didampingi sang istri.

Menurutnya ia berdoa kepada Allah SWT memberikan pahala yang berlipat bagi kita semua.

Biografi ini sendiri ditulis secara kebetulan dan tidak sengaja dimana ia sering ditanya penyusun apakah bersedia.

Tujuan biografi ini adalah untuk anak cucunya dan bukan untuk diperjualbelikan dan sekedar mengenang apa yang ia lakukan.

"saya berusaha sejujurnya dan seobjektifnya dan mereka (penulis) langsung ke daerah saya dan diwawancarai keluarga hingga rekan-rekan kerja saya," tuturnya.

Menurutnya buku ini adalah jejak sejarah dirinya dari awal hingga saat ini yang mana dibawah mahkota akan tinggalkan sejarah.

Satu PNS Kejaksaan Johansyah menilai selama menjabat Kajati Kalsael Arie Arifin adalah pimpinan yang penuh perhatian.

"Banyak ide-ide yang beliau berikan ke kita," ucap Johan yang juga Ketua Koperasi Adhyaksa ini.

Boografi Arie Arifin In A True Life, Under Siege of The Crown ini enak dibaca menceritakan tentang masa kecil Arie hingga ia memimpin Kejaksaan Tinggi Kalsel saat Pandemi Covid 19. (banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)