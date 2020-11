Aksi BCL di Panggung AMI Awards 2020 Tuai Pujian, Daniel Mananta : Congrats Sudah Berani Melangkah

BANJARMASINPOST.CO.ID -Setelah sempat hiatus lama sejak kepergian sang suami untuk selamanya, penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL kembali tampil di atas panggung.

Istri mendiang Ashraf Sinclair itu menjadi salah satu pengisi acara AMI Awards 2020.

BCL tampil memukau saat berduet dengan Ariel NOAH di acara bergengsi itu.

Kehadiran BCL pun membuat para sahabat memberikan dukungan penuh pada ibu Noah Sinclair itu.

Daniel Mananta, misalnya, yang melihat penampilan BCL bersama NOAH langsung menyatakan kekagumannya.

Bahkan, Daniel Mananta menyebut BCL melakukan langkah berani untuk kembali tampil.

“Congrats @bclsinclair Karena sudah berani melangkah lagi. One of the most courageous woman that I know in my life,” tulis Daniel Mananta di akun Instagram pribadinya, dikutip Kompas.com, Sabtu (28/11/2020).

Tak lupa, Daniel Mananta menyertakan fotonya dengan BCL. Terlihat Daniel mengenakan kemeja hitam sedangkan BCL mengenakan dress putih.

Netizen yang melihat unggahan Daniel Mananta langsung memuji BCL.

Tak sedikit dari netizen yang menyebut BCL semakin cantik.