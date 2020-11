Diidolakan Lisa BLACKPINK, Gong Yoo Malah : Beberapa Orang Bilang Saya Dingin

BANJARMASINPOST.CO.ID -Sosok tampan dan matang aktor Korea Selatan Gong Yoo banyak digilai kaum hawa. Terlebih setelah melihat penampilan apiknya di drama Goblin yang terkenal.

Selain wajahnya yang tampan, tubuh tinggi dan dadanya yang bidang menjadi alasan banyak wanita yang mengidolakannya.

Bahkan, artis YG Entertainment, Lisa BLACKPINK secara terang-terangan mengakui mengidolakan Gong Yoo dan ingin berjumpa langsung dengannya.

Namun ternyata, aktor asal Korea Selatan, Gong Yoo mengaku bukan tipe pria ideal bagi perempuan di luar sana. Nah Lho!

Saat muncul sebagai bintang tamu di acara You Quiz on The Block yang ditayangkan tvN, Gong Yoo menyebut dirinya termasuk introvert di kehidupan nyata.

“Saya adalah orang normal seperti yang lainnya. Mungkin orang di luar sana tenggelam dalam fantasi mereka karena karakter saya dalam drama atau film,” ujar Gong Yoo.

Dikutip dari KstarLive, Sabtu (28/11/2020), Gong Yoo juga tidak bisa tampil ceria di kehidupan nyata.

“Kenyataannya, saya tidak bisa seperti itu (ceria) di kehidupan nyata. Itu terasa aneh kalau saya melakukannya. Saya sempat mendengar beberapa orang bilang saya dingin,” ujar Gong Yoo lagi.

Selain itu, bintang film Train to Busan itu mengatakan, termasuk orang sulit menyampaikan perasaannya pada orang yang disukai.

“Di depan orang yang saya suka, saya tidak berani dan tidak punya banyak keberanian ungkapkan perasaan saya,” kata Gong Yoo.

Foto cover drama Korea Goblin. Lima pemain masing masing Gong Yoo (dua dari kanan), Kim Go-eun (kanan), Lee Dong-wook (kiri), Yoo In-na (dua dari kiri), dan Yook Sung-jae berfoto dalam satu frame. (WEIBO.COM)

Diketahui, tahun ini, Gong Yoo berusia 41 tahun. Namun, tampaknya bintang drama Korea Goblin tersebut masih betah sendiri.

