Lampard dan Jose Mourinho Reuni - Prediksi, H2H, Live Streaming Chelsea vs Tottenham Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Frank Lampard dan Jose Mourinho akan reuni di Stamford Bridge dalam laga Chelsea vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris pekan 10 pada Minggu (28/11/2020).

Link Live Streaming Chelsea vs Tottenham Hotspur di MolaTV dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via aplikasi android Mola.TV mulai pukul 23.30.

Tottenham membawa misi membalas dua kekalahan di Premier League musim lalu. Ketika itu, The Blues menang dengan skor 2-1 dan 2-0.

Persaingan Frank Lampard dan Jose Mourinho menjadi bumbu menarik jelang pertandingan.

Sempat bekerja sama ketika di Chelsea, keduanya akan adu strategi di Stamford Bridge.

Derby London ini berpotensi sengit, mengingat kedua tim sama-sama sedang dalam tren positif.

Tuan rumah saat ini berada di posisi tiga klasemen Liga Inggris dengan 18 poin, dua poin di belakang Tottenham di puncak klasemen.

Kedua tim sama-sama baru menelan satu kekalahan sejauh ini.

Namun berkaca dari lima pertemuan terakhir kedua tim, The Blues Chelsea unggul dengan 4 kali kemenangan dan hanya meraih satu kali kekalahan

Berikut Prediksi dan Head to head dan Live Streaming Newcastle vs Chelsea :