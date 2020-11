LINK Live Streaming AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia di TV Online Bein Sports 2 Tak Live RCTI

Link Live Streaming AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 tapi tak di Live Streaming RCTI, Minggu (29/11/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Fiorentina di laga lanjutan Liga Italia, Minggu (29/11/2020) hari ini WIB via Bein Sports tapi tak tayang Live Streaming RCTI . Ante Rebic main.

Tepatnya di bursa transfer musim dingin januari lalu sang pemain asal Belgia itu telah bergabung dengan AC Milan lewat status pinjaman.

Namun, pada awalnya, AC Milan berkeinginan untuk mencari pemain yang bisa bermain di posisi fullback kanan dan kiri sama baiknya.

Tugas untuk melakukan hal tersebut menajdi kewenangan dari Paolo Maldini.

Maldini mengakui bahwa dirinya sempat tak mengenal siapa itu Alexis Saelemaekers.

"Saelemaekers adalah hasil dari pencarian kami, saya tidak mengenalnya sebelumnya," kisah Maldini, dikutip dari laman Sempre Milan.

Maldini yang tak sengaja melihat bagaimana cara bermain seorang Saelemaekers akhirnya kepincut untuk memboyongnya.