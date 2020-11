Penutupan Acara Dies Natalis Ke-30, FK ULM Banjarbaru Gelar Webinar

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar penutupan rankaian acara Dies Natalis Ke-30 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/11/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan secara offline dan online ini menghadirkan para alumni dekan fakultas kedokteran, para wakil dekan, tamu undangan, para dosen dan mahasiswa.

Di tengah berlangsungnya kegiatan penutupan, juga dilaksanakan Webinar yang menghadirkan beberapa tema, yakni Dealing With Stress And Enxiety During Uncertain Times yang disampaikan Dr Andreas Kurniawan, SP.KJ dan Rhaka Ghanisatria

Selain itu, dilaksanakan juga Talkshow Bincang Santai bersama pemuda inspiratif dengan tema Kiat Sukses di Masa Muda.

Kegiatan ini disampaikan oleh Bernadetta Germia Aridamayanti, Ns.M.Kep, dengan tema materi, Kiat Sukses Menjadi Akademisi Prestasi.

Sementara itu untuk pemateri II disampaikan Rina Nur Anjani dengan materi Kiat Sukses Menjadi Enterpreneur Muda Nan Inspiratif yang dipandu moderator I, Widya Maulidina selaku Mapres ULM 2017, Moderator II, Akhmad Zainudin selaku Presbem FK ULM 2019. Kegiatan ini dipandu oleh Erlena Santi sebagai Duta Psikologi FK ULM 2020.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Medical Got Talent (MGT). Diikuti oleh mahasiswa fakultas Kedokteran ULM dengan cara live di Zoom dan Instagram.

Akhir dari kegiatan ini adalah dilaksanakan oleh Tim Baksos yang juga ditayangkan via Zoom dan Live Instagram.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)