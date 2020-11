Jadwal Live SCTV Liga Champion Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, Alarm Bahaya Ramos Absen

Ekspresi Thibaut Courtois pada laga pertama Grup B Liga Champions yang mempertemukan Real Madrid vs Shakhtar Donetsk di Stadion Alfredo Di Stefano, Rabu (21/10/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sergio Ramos dan Eden Hazard dipastikan absen di Liga Champions antara Shakhtar Donetsk vs Real Madrid pada Rabu (2/12/2020) jam 00.55 WIB.

Jadwal Liga Champions yang akan disiarkan langsung dan live streaming SCTV menyajikan laga-laga seru, di antaranya Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, Liverpool vs Ajax dan Man United vs PSG.

Zinedine Zidane telah memanggil 21 pemain bagi pertandingan menghadapi Shakhtar Donetsk, yang merupakan laga kelima Grup B Champions League.

Nama-nama besar seperti Courtois, Kroos, Modric dan Benzema dipersiapkan demi lolos ke babak berikutnya.

Namun ada dua nama besar yang tidak dimasukkan Manajer Real Madrid Zidane, yaitu Sergio Ramos dan Eden Hazard.

Los Blancos menyebut Sergio Ramos mengalami cedera hamstring, sedangkan Eden Hazard mengalami cedera pada laga melawan Deportivo Alaves di Liga Spanyol.

Itu merupakan cedera kedua Hazard di musim ini setelah dia mengalami masalah dengan otot kakinya yang mengakibatkan absen dalam 6 laga.

Los Blancos saat ini menempati posisi kedua di klasemen Grup B dengan dengan tujuh poin.

Madrid terpaut satu poin dari Borussia Moenchengladbach yang berada di pucuk klasemen.

Adapun Shakhtar berada di urutan ketiga dengan raihan 4 angka.