Jadwal Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Liverpool vs Ajax dan Shaktar vs Real Madrid

Jadwal Liga Champions dan Klasemen Liga Champions Match Day 5, Rabu (2/12/2020), Liverpool vs Ajax dan Shakhtar vs Real Madrid Live Streaming SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Klasemen Liga Champions Matchday 5 tersaji pada Rabu (2/12/2020) dini hari. Ada Atletico Madrid vs Bayern Munchen, Liverpool vs Ajax Live Streaming SCTV, Shakhtar vs Real Madrid dan Porto vs Manchester City dan Borussia vs Inter Milan.

Siaran Langsung SCTV biasanya menayangkan Liga Champion, termasuk Juventus vs Dynamo Kiev, Ferencvaros vs Barcelona, Manchester United vs PSG dan Sevilla vs Chelsea di Kamis (3/12/2020). Cek Jadwal Liga Champions di artikel ini.

Dari hasil Jadwal Liga Champions Matchday 5 ini sudah bisa diketahui tim-tim mana saja yang bisa lolos ke babak 16 besar sesuai Klasemen Liga Champions yang ada. Duel Liverpool vs Ajax dan Shakhtar vs Real Madrid dipastikan tayang via Live Streaming SCTV.

Sedangkan sehari setelahnya ada laga Manchester United vs PSG di Siaran Langsung SCTV, match day 5 Liga Champions akan menjadi pertaruhan bagi sejumlah tim untuk bertahan atau gugur di fase grup. Penentuan PSG.

Baca juga: Jadwal Perempatfinal MPL Invitational, RRQ Hoshi vs Alter Ego dan Todak vs Geek Fam Sabtu 5 Desember

Los Blancos saat ini menempati posisi kedua di klasemen Grup B dengan dengan tujuh poin.

Madrid terpaut satu poin dari Borussia Moenchengladbach yang berada di pucuk klasemen.

Pertandingan mearik Liga Champions lainnya juga tersaji di SCTV pada keesokan harinya.

Paris Saint-Germain (PSG) akan bertamu ke markas Manchester United Stadion Old Trafford dalam lanjutan pekan 5 Grup H Liga Champions Kamis (3/12/2020) pukul 03.00 WIB.

Selain mebutuhkan poin untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions, PSG mengusung misi balas dendam yang juga belum tuntas saat melawan Manchester United.

Pada pertemuan pertama di Stadion Parc des Prices dalam laga Grup H Liga Champions yang digelar pada Rabu (21/10/2020) dinihari WIB, PSG kalah dari MU 1-2.