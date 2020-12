Susunan Pemain Atletico vs Bayern di Liga Champions Tak Live Streaming SCTV, Lewandowski Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Atletico vs Bayern di Liga Champions, Rabu (2/12/2020) tak via Live Streaming SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Atletico vs Bayern Munchen di laga Liga Champions, Rabu (2/12/2020) dini hari ini tak via Live Streaming SCTV ataupun Siaran Langsung SCTV. Manuel Neur dan Robert Lewandowski absen.

Siaran Langsung Atletico Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Atletico vs Bayern Munchen ini bisa diakses tak via Live Streaming SCTV maupun Siaran Langsung SCTV. Sebelumnya cek Prediksi Susunan Pemain kedua tim, Manuel Neur dan Robert Lewandowski absen.

Duel Atletico Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions bisa diakses via Live Streaming TV Online vidio.com ini

Baca juga: Susunan Pemain Liverpool vs Ajax di Liga Champions Live Streaming SCTV, Mo Salah Main

Baca juga: Curhat Zlatan Ibrahimovic Soal Pensiun Saat AC Milan Pimpin Klasemen Liga Italia

Baca juga: Duel Tinju Dunia Mike Tyson vs Evander Holyfield Bisa Terjadi, Musuh Bebuyutan Ajukan Syarat

Baca juga: Klasemen Liga Inggris, Leicester Gagal Ungguli Tottenham dan Liverpool, Man United Mulai Naik

Laga Liga Champions antara Atletico Madrid vs Bayern Munchen akan berlangsung pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari 2 Desember 2020 WIB.

Atletico Madrid bisa memastikan tempat di posisi 16 besar jika berhasil meraih kemenangan pada laga ini sementara Lokomotiv Moskow gagal meraih kemenangan atas RB Salzburg pada laga lainnya.

Bayern Munchen merupakan satu dari enam tim yang telah memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Skuad asuhan Hansi Flick tak mungkin lagi tergeser dari puncak klasemen Grup A setelah mengantongi 12 angka dari empat laga.

Sementara Atletico Madrid yang berada di posisi kedua baru meraih lima angka.

Skuad asuhan Diego Simeone kini unggul dua angka saja dari Lokomotiv Moskow yang berada di posisi ketiga dan unggul empat angka dari RB Salzburg yang menempati posisi juru kunci.