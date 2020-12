Susunan Pemain Liverpool vs Ajax di Liga Champions Live Streaming SCTV, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Ajax di Liga Champions, Rabu (2/12/2020) pukul 03.00 WIB via Live Streaming SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Liverpool vs Ajax di laga Liga Champions, Rabu (2/12/2020) dini hari ini via Live Streaming SCTV ataupun Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liverpool vs Ajax Amsterdam di Liga Champions via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Ajax ini bisa diakses via Live Streaming SCTV maupun Siaran Langsung SCTV. Sebelumnya cek Prediksi Susunan Pemain kedua tim, Mo Salah main.

Duel Liverpool vs Ajax Amsterdam di Liga Champions bisa diakses via Live Streaming TV Online vidio.com ini

Liverpool kini harus mengalihkan fokusnya kembali ke babak penyisihan grup Liga Champions.

Setelah kekalahan yang mengejutkan atas Atalanta 2-0 di Anfield pekan lalu, The Reds harus memenangi laga kandang berikutnya melawan Ajax pada Selasa malam atau Rabu dinihari WIB, 2 Desember 2020, untuk lolos ke babak 16 besar.

Kekalahan pasukan Jurgen Klopp di laga keempat itu membuat persaingan di Grup D menjadi terbuka. Liverpool memimpin klasemen grup dengan sembilan poin.

Sementara, di urutan kedua dan ketiga, diisi Ajax dan Atalanta yang sama-sama mengantongi 7 poin. The Reds hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga tersisa untuk lolos ke babak berikutnya.

Menjelang pertandingan ini, Liverpool hanya bisa bermain imbang 1-1 saat menghadapi Brighton di laga domestik pada Sabtu lalu. Di dalam laga itu, dua gol mereka dianulir wasit setelah meninjau lewat VAR karena dianggap offside.

Baca juga: Bos Liverpool Komentari Soal Reaksi Mohamed Salah yang Marah Saat Diganti