Glenn Fredly di Posisi ini, Pamungkas Artis Indonesia Paling Banyak Didengar di Spotify

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah seorang Solois Pamungkas menjadi artis Indonesia yang lagunya paling banyak didengarkan di layanan streaming musik Spotify.

Nah, dari data Spotify yang diterima Kompas.com, Rabu (2/12/2020), Pamungkas menjadi raja di tahun ini berkat album Walk The Talk.

Album rilisan 2018 itu juga menjadi album yang paling banyak didengarkan di Indonesia.

Sementara lagunya yang bertajuk "One Only" masuk ke dalam jajaran 5 besar lagu yang paling banyak didengarkan di Spotify di Indonesia.

Fiersa Besari dan Hindia menyusul di urutan kedua dan ketiga sebagai artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di tahun ini.

Posisi keempat ditempati oleh Tulus dan posisi kelima diisi oleh legenda musik Indonesia, Glenn Fredly.

Penyanyi Glenn Fredly saat tampil dalam Pekan Kebudayaan Nasional di istora Senayan Jakarta beberapa waktu lalu. ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

"Pura-pura Lupa" menjadi lagu yang paling banyak didengarkan di Indonesia.

Hit dari Mahen tersebut mampu mengalahkan "Someone You Loved" dari Lewis Capaldi, "Secukupnya" dari Hindia, "One Only" dari Pamungkas, dan "Sunday Best" milik Surfaces yang terkenal melalui fitur Instagram Story.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pamungkas Jadi Artis Indonesia Paling Banyak Didengarkan di Spotify".