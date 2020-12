Susunan Pemain Ferencvaros vs Barcelona di Liga Champions Tak Live SCTV, Lionel Messi Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ferencvaros vs Barcelona di Liga Champions, Kamis (3/12/2020) tak via Live Streaming SCTV, Ada Lionel Messi

DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Ferencvaros vs Barcelona di laga Liga Champions, Kamis (3/12/2020) dini hari ini tak via Live Streaming SCTV ataupun Siaran Langsung SCTV. Lionel Messi main.

Siaran Langsung Ferencvaros vs Barcelona di Liga Champions via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Ferencvaros vs Barcelona ini bisa diakses tak via Live Streaming SCTV maupun Siaran Langsung SCTV. Sebelumnya cek Prediksi Susunan Pemain kedua tim, kemungkinan Lionel Messi main.

Duel Ferencvaros vs Barcelona di Liga Champions bisa diakses via Live Streaming TV Online vidio.com ini

Baca juga: Ronaldo vs Messi - Jadwal Sepak Bola di Desember 2020, Barcelona vs Juve, Derbi Madrid & Manchester

Baca juga: Susunan Pemain Juventus vs Dynamo Kiev di Liga Champions Tak Live SCTV, Ronaldo Main

Baca juga: Susunan Pemain Man United vs PSG di Liga Champions via Live Streaming SCTV, Cavani Main

Baca juga: Susunan Pemain Sevilla vs Chelsea di Liga Champions Tak Live SCTV, Timo Werner Absen

Grup ini sementara dipimpin oleh Barcelona dengan 12 poin (gol 13-2), diikuti Juventus dengan 9 poin (gol 8-4), Dynamo dengan 1 poin (gol 3-10), dan Ferencvaros juga dengan 1 poin (gol 5-13).

Barcelona dan Juventus sudah pasti lolos ke fase knockout, tapi masih belum pasti siapa yang akan jadi juara grup.

Barcelona akan mengunci posisi teratas jika mereka mengalahkan Ferencvaros, dan Juventus gagal menang lawan Dynamo di partai satunya, atau jika Barcelona imbang dan Juventus kalah.

Ferencvaros memang sudah tak bisa ke babak 16 besar. Namun, Ferencvaros masih bersaing dengan Dynamo untuk peringkat tiga, yang berarti lanjut ke Liga Europa.

Pada matchday 1, yang merupakan pertemuan perdana mereka, Barcelona menghajar Ferencvaros 5-1 di Camp Nou.

Gol-gol Barcelona dicetak oleh Lionel Messi (penalti), Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri, dan Ousmane Dembele. Satu gol Ferencvaros dicetak oleh Ihor Kharatin (penalti).