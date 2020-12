Bank Kalsel Raih Penghargaan Indonesia Best BPD Award 2020

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel dianugerahi penghargaan sebagai Excellent Financial Performance of Indonesia Best BPD Award 2020 dan Maximizing Non Cash Transaction Through Technology and Developing Digital Infrastructure dalam acara Indonesia Best BPD Award 2020 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Acara penganugerahan penghargaan yang bertema Business Acceleration Toward A Better and Continuous Regional Development tersebut dihadiri secara virtual oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, yang disiarkan secara langsung di platform media sosial Warta Ekonomi, Jumat (27/11/2020).

Indonesia Best BPD Award 2020 terselenggara sebagai bentuk apresiasi tinggi yang diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinilai berdasarkan analisis kinerja keuangan perusahaan dari Laporan Tahunan 2019, meliputi profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas, permodalan, dan kinerja intermediasi serta media monitoring.

Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, mengatakan, saat menerima penghargaan mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Warta Ekonomi terhadap inovasi produk dan jasa, sinergi dan integrasi bisnis serta peran Bank Kalsel dalam memajukan program pemerintah selama tahun 2019.

"Terima kasih atas apresiasi dari Warta Ekonomi. Raihan ini sangat membanggakan bagi kami, mengingat di kondisi perekonomian yang saat ini sedang lesu, namun kami masih dapat mencatatkan prestasi. Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Bank Kalsel yang terus mempertahankan kinerja terbaiknya," tutur Agus.

Dengan capaian ini, Bank Kalsel kembali mempertegas komitmen dan dedikasi Bank Kalsel untuk terus meningkatkan prestasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder, sehingga berdampak positif dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Tentunya penghargaan ini tidak lepas dari dukungan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemegang saham, maupun relasi bisnis dan nasabah setia Bank Kalsel. Kami akan terus berupaya mewujudkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, sekaligus berperan dalampembangunan daerah sesuai dengan tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama," pungkas Agus. (AOL/*)