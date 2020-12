Ekonomi Masih Belum Pulih, Omset Pizza Lokal di Banjarmasin Masih Stagnan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASIN POST.CO.ID - Sekarang ini di Banjarmasin muncul pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pizza serta berjualannya Pizza Hut yang sudah go nasional di pinggir jalan.

Adakah pengaruhnya dengan penjualan Pizza lokal?

Menurut salah satu Ownwe Pizza Rukun Banjarmasin, Rakhmalina Bakhriati mengatakan, tak ada pengaruhnya dengan jualan Pizza Hut dijalan dan muncul pizza lokal.

"Pizza Rukun sudah lumayan punya pelanggan sendiri. Pelanggan juga semua lapisan masyarakat. Jadi tak pengaruhnya dengan yang lain," paparnya, Kamis (3/12/2020).

Menurutnya, saat ini stagnannya penjualan Pizza di tempatnya mungkin karena ekonomi belum sepenuhnya pulih.

"Masyarakat banyak terdampak Covid 19, sehingga fokus buat keperluan sehari-hari," jelasnya.

Ditambahkan Lina, panggilan akrabnya, harga Pizza ditempatnya masih sama, mulai Rp 30.000-an.

Sementara itu, sejak 29 September 2020, Planet Pasta Indonesia telah hadir di Pekauman Banjarmasin yang khusus menjualan kuliner khas Italia, Pasta dan Pizza.

Menu pizza yang disajikan seperti pizza Pollo cun funghi (topping with tomatoes, chicken and mushroom), Marinara (seafood, tomat, basil, mozzarella dan keju parmesan), spicy cajun sausage (spicy beef sausage tomato, homemade chilli pickles, mozzarella and parmesan cheese.