All New Aerox 155 Connected Resmi Hadir di Banjarmasin, Dibanderol Mulai Rp 26.280.000

Peluncuran Yamaha All New Aerox 155 Connected.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah sebelumnya resmi diluncurkan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Yamaha All New Aerox 155 Connected resmi mengaspal di Banjarmasin, Jumat (4/11/2020).

PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ), main dealer motor Yamaha area Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), dominasi pasar Matic Premium dengan All New Aerox 155 & All New Nmax 155, menghadirkan generasi terbaru Aerox berkonsep crossover super sport dan skuter matik.

General Manager Yamaha Kalimantan, Harry mengatakan, Yamaha All New Aerox 155 Connected menyasar anak muda milenial penyuka motor sport, yang mendambakan kenyamanan berkendara scooter matic.

Yamaha terus menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

Selain itu, ingin menciptakan sesuatu yang baru, seperti Maxi Series kami untuk kesenangan dalam berkendara.

"Kebanggaan besar memiliki konsep model baru, desain yang bagus, fitur yang berguna, dan mesin yang powerfull," jelas Hari kepada Banjarmasinpost.co.id, dalam press conference peluncuran Yamaha All New Aerox 155 Connected, Jumat (4/12/2020).

Ia mengungkapkan harga Yamaha All New Aerox 155 Connected OTR Kalsel dibanderol mulai Rp 26.280.000.

Untuk All New Aerox 155 Connected / ABS hadir dalam dua warna spesial, yaitu Prestige Silver dan Maxi Signature Black. Sementara untuk tipe All New Aerox 155 Connected, ditawarkan dengan 4 pilihan warna yang meliputi Dark Grey Yellow, Matte Black Cyan, Red dan Black.

Termasuk dalam Maxi Series, target penjualan Aerox di 2021 pun dipatok cukup tinggi di wilayah Kalimantan yakni 13.650 unit setahun.