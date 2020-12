Barcelona dan Real Madrid Main, Jadwal Liga Spanyol Pekan 12 Live RCTI & Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol Pekan 12 via Live Streaming Bein Sports, Pertandingan antara Cadiz vs Barcelona dan Real Madrid vs Sevilla dan Atletico Madrid vs Real Valladolid.

Liga Spanyol 2020/2021 yang memasuki pekan 11 akan mulai berlangsung Sabtu (5/12/2020) dimana ada laga Cadiz kontra Barcelona dan Real Madrid kontra Sevilla. Tim ini bersaing di Klasemen Liga Spanyol dan Top Skor Liga Spanyol.

Pertandingan di Jadwal Liga Spanyol bisa ditonton lewat Live Streaming Bein Sports, termasuk laga Real Madrid vs Sevilla dan Cadiz vs Barcelona pada Minggu (6/12/2020) dan Atletico Madrid vs Real Valladolid.

Duel Cadiz kontra Barcelona dan Real Madrid kontra Sevilla tersaji dalam jadwal Liga Spanyol 2020/2021 jornada (pekan) 12. Semua tim ini bersaing di Klasemen Liga Spanyol dan Top Skor Liga Spanyol.

Barcelona mendapatkan jadwal yang relatif mudah saat tandang ke markas Cadiz akhir pekan ini pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-12. Barcelona sedang dalam tren positif usai kemenangan pekan lalu.

Sedangkan Real Madrid harus melewati jalan yang terjal karena jumpa Sevilla di pekan ke-12. Ini menjadi ujian berat lainnya bagi Madrid yang secara mengejutkan kalah di pekan lalu.

Posisi Madrid dan Sevilla juga berdekatan di klasemen Liga Spanyol. Siapapun pemenangnya bakal langsung merangsek lewati posisi masing-masing.

Sementara itu, Cadiz secara mengejutkan berhasil menempati posisi ke-6 di klasemen Liga Spanyol. Ini tentu menjadi peringatan bagi Barcelona meski di atas kertas skuat Ronald Koeman jauh lebih unggul.

Banyak pertandingan menarik lainnya yang melibatkan tim papan atas seperti Real Sociedad dan Atletico Madrid. Lalu apakah Barcelona bisa kembali perbaiki posisi dan Real Madrid tertahan?

Hasil Positif Barcelona