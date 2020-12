Harga Emas Naik Menjadi 1,838.83 Dolar AS Per Ons Troi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas kembali menguat pada Kamis (3/12/2020). Penguatan ini dipicu pelemahan dolar AS dan harapan pada stimulus pemerintah.

Penguatan harga emas ini juga terdampak optimisme investor yang berpegang teguh pada harapan terobosan dalam negosiasi atas paket bantuan virus corona AS yang baru.

Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,4% menjadi 1,838.83 dolar AS per ons troi. Sebelumnya mencapai tertinggi sejak 23 November di 1.843,80 dolar AS, tetapi menyerah setelah angka klaim pengangguran AS yang lebih rendah dari perkiraan. Sedangkan harga emas berjangka AS ditutup naik 0,6% menjadi 1.841,10 dolar AS.

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian dan Harga Emas UBS Hari Ini Kamis 3 Desember 2020

Anggota parlemen AS tidak dapat menyetujui paket bantuan baru, tetapi ada tanda-tanda proposal bipartisan senilai 908 miliar dolar AS mendapatkan dukungan sebagai alat negosiasi.

Joe Biden yang memenangkan kursi di Washington dapat menyebabkan lebih banyak stimulus, kata Daniel Pavilonis, analis senior pasar di RJO Futures.

Tapi pada akhirnya, "pasar emas mengharapkan lebih banyak stimulus" daripada yang saat ini dinegosiasikan, tambahnya, membatasi kenaikan emas.

Ilustrasi emas batangan.(REUTERS/Toru Hanai/File Photo)

Ekspektasi kesepakatan stimulus dan optimisme lanjutan atas vaksin Covid-19 membuat indeks dolar mendekati level terendah lebih dari dua tahun, meningkatkan daya tarik emas di antara investor yang memegang mata uang lain.

"Pembicaraan stimulus dan pelemahan dolar lebih lanjut memberikan lebih banyak dukungan untuk emas," kata analis StoneX, Rhona O'Connell dalam sebuah catatan.

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah meningkat sekitar 21% tahun ini.

Diuntungkan dari suku bunga yang mendekati nol dan risiko inflasi yang lebih tinggi, kemungkinan besar diakibatkan oleh stimulus besar-besaran secara global untuk meredakan pukulan ekonomi dari pandemi.

Di tempat lain, harga platinum mencapai puncak hampir sebelas bulan pada 1.032 dolar AS per ons troi. Terakhir naik 1% menjadi 1.024,80 dolar AS. Platinum telah berkonsolidasi di atas 1.000 dolar AS pada sentimen pertumbuhan global yang positif,

Sementara, harga paladium turun 0,4% menjadi 2,390,70 dolar AS per ons dan perak turun 0,8% menjadi 23,91 dolar AS. (*)

