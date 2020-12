Jadwal Liga Inggris : Tak Ada MU, 4 Tim Ini Dijagokan Juara EPL, Pekan Ini ada Spurs vs Arsenal

Manajer Manchester United asal Norwegia, Ole Gunnar Solskjaer, berjalan keluar lapangan pada akhir pertandingan selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester United dan Tottenham Hotspur di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 4 Oktober 2020. Tottenham memenangkan pertandingan tersebut.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pekan 11 Liga Inggris akan dipanaskan derbi London Utara antara Tottenham vs Arsenal. Manchester United yang akan melawan West Ham tak masuk bursa juara.

Liga Inggris Premier League sudah memasuki pekan 11. Pekan ini ada sejumlah laga menarik seperti Liverpool vs Wolves dan West Ham vs Manchester United, hingga Tottenham Hotspur vs Arsenal

Menjelang bergulirnya kembali pekan ini, eks pemain Liverpool dan Manchester United Michael Owen, memprediksi ada empat klub yang bisa menjuarai Liga Inggris musim 2020-2021.

Michael Owen, peraih Ballon d'Or 2001, mengatakan bahwa perburuan gelar Liga Inggris saat ini terbuka cukup lebar.

Akan tetapi, sosok yang pernah menjuarai Liga Inggris bersama Manchester United ini mengatakan bahwa hanya empat tim yang secara realistis bisa mengangkat trofi musim ini.

Dia menyebut Liverpool, Manchester City, Chelsea dan Tottenham Hotspour sebagai empat tim yang mampu menjuarai Liga Inggris musim ini.

Baca juga: Klasemen Liga Inggris, Kans Liverpool ke Puncak, Kane Cedera Jelang Tottenham vs Arsenal di Pekan 11

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live di RCTI, Ada Juventus vs Torino, Sampdoria vs AC Milan & Inter vs Bologna

Baca juga: Gol Free Kick Hakan Calhanoglu untuk AC Milan buat Incaran Man United Dekati Rekor Messi

Tottenham Hotspur hanya kalah sekali musim ini dan kini menempati puncak klasemen Liga Liga Inggris dengan raihan 21 poin.

Adapun juara bertahan Liverpool menempati peringkat kedua dengan koleksi poin yang sama dengan Spurs dan hanya tertinggal selisih gol.

Sementara itu Chelsea, yang pada bursa transfer musim panas lalu jor-joran membeli pemain, berada di urutan ketiga.

Skuad Frank Lampard berada dua poin di bawah Tottenham dan Liverpool, sementara Leicester City tetap di peringkat keempat meski kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka.