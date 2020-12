Potret Cut Syifa Gendong Anak Diunggah Mischa, Audi Marissa: Semoga Secepatnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Audi Marissa bereaksi atas unggahan foto Cut Syifa menggendong anak diunggah Mischa Chandrawinata, Sabtu (5/12/2020).

Lewat instagram pribadinya, Mischa Chandrawinata mengunggah foto bersama Cut Syifa dan bayi Alan.

Diketahui, Mischa dan Syifa menjadi pasangan suami istri, Ariel dan Intan di Sinetron Samudra Cinta SCTV.

Menjadi pasangan serasi dalam cerita sinetron, tak jarang Cut Syifa dan Mischa membuat baper dengan foto-foto yang mereka bagikan di instagram.

Sama halnya kali ini, Cut Syifa dan Mischa memperlihatkan bagaimana potret keluarga bahagia bersama pemeran anak mereka.

"A family takes care of their own," caption Mischa.

Baru beberapa menit postingan itu dibagikan, Audi Marissa yang juga sahabat dekat Mischa ikut memberikan komentar.

Audi berharap Mischa segera bisa berfoto seperti ini juga dalam kehidupan nyatanya.

"Semoga di real lige secepatnya bs photo gini yaaa," tulis Audi Marissa.

Mischa Chandrawinata dan Cut Syifa dan anak dalam cerita sinetron (instagram Mischach)

Komentar ini pun segera diamini oleh warganet lainnya.

