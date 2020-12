Promosikan Kerajinan Purun Banjarbaru, Desainer Indonesia Ini Kolaborasi dengan Zaskia Sungkar

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU-Kerajinan purun di Kampung Purun Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman saat ini.

Desainer fashion muslim Vivi Zubedi juga terus berupaya mengangkat eksistensi kerajinan purun yang ada di Kota Banjarbaru, termasuk dari Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka.

Untuk terus mengenalkan kerajinan purun di level nasional, Vivi Zubedi berkolaborasi dengan artis ibu kota Zaskia Sungkar, dalam mempromosikan hasil kreatifitas pengrajin lokal tersebut.

Melalui sejumlah sesi pemotretan, keduanya tampil stylish berbalut busana muslim kekinian dengan menampilkan aksesori tas yang berbahan dasar purun.

Vivi Zubedi mengatakan bahwa selain mempopulerkan sustainability fashion dari aspek lingkungan, kerajinan purun juga bisa meningkatkan dan memberdayakan masyarakat Banjarbaru melalui ekonomi kreatif.

Menurutnya, dengan menjadikan pengrajin purun sebagai supplier para desainer, artinya secara tidak langsung telah membantu mata pencarian masyarakat Banjarbaru.

"Kerajinan purun ini benar-benar tumpuan ekonomi mereka. Sustainbale secara sosial cultural juga. Fashion juga sangat erat dengan dunia itu," katanya, Sabtu, (5/12/2020).

Pada 2019 silam, Vivi Zubedi juga telah menghantarkan kerajinan purun asal Banjarbaru dalam ajang fashion show di Jakarta.

Saat itu, Vivi menggebrak industri fashion melalui koleksinya yang disebut The Purun Label in Collaboration with Vivi Zubedi.

Tak cukup di pentas nasional, Vivi berniat mengenalkan purun ke dunia internasional.

“Tak hanya sampai di sini, saat ini saya sedang mencoba membuka jalan perdagangan internasional. Sudah ada beberapa buyers mancanegara yang berminat untuk memasarkan purun di negaranya," ujarnya.

Dirinya memohon dukungan dan doa seluruh pihak. Karena menurutnya, keberhasilan produk ini adalah keberhasilan UMKM, ekonomi kreatif, dan keberhasilan bangsa Indonesia (banjarmasinpost.co.id/aprianto)