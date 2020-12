Ucapan Irwan Mussry di Belakang Tissa Biani Diungkap Dul, Suami Maia Estianty Beri Kesan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Dul Jaelani menceritakan kesan ayah sambungnya, Irwan Mussry ketika bertemu dengan Tissa Biani.

Dul Jaelani mengatakan, suami Maia Estianty itu memberi ucapan di belakang Tissa Biani.

Tanpa sepengetahuan Tissa, Irwan membuat pengakuan pada Dul Jaelani soal artis 18 tahun tersebut.

"Waktu dia (Tissa) enggak ada, daddy bilang 'wow she's so pretty' ya dia bilang 'dia cantik sekali, aku bangga sama kamu (Dul)'," ujar Dul Jaelani saat ditemui di kawasan Gelora, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Pose Gisel di Foto Jadul Postingan Krisdayanti, Atta Halilintar Beri Respons

Baca juga: Tangis sang Ibu Kala Telepon Dimas, Singgung Soal Raffi Ahmad dan Jadi Artis

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Tissa Biani turut dalam liburan keluarga Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Liburan tersebut merupakan perdana bagi Tissa Biani bisa bepergian bersama keluarga sang pacar, Dul Jaelani.

Momen keberangkatan Tissa Biani beserta keluarga Dul pun sempat dibagikan Maia Estianty melalui akun Instagram pribadinya.

Tissa Biani terlihat berdiri bersama keluarga Maia Estianty dan Irwan Mussry ketika berada di jet pribadi.

Maia Estianty pun menyambut Tissa Biani dengan tangan terbuka.

"Pecah telor juga, akhirnya Mas Irwan berani terbang ninggalin Jakarta, setelah sekian lama covid. Plus akhirnya Nyonya @tissabiani pertama kali liburan ama keluarga Mussry... welcome to the family, Tissa," kata Maia Estianty.