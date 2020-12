GRATIS, Cara Tukar Poin Telkomsel dengan Galaxy Note 20 Ultra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Telkomsel kembali menghadirkan program spesial To the POIN Festival. Lewat program ini, pelanggan bisa dapat Galaxy Note 20 Ultra gratis dengan menukarkan poin Telkomselnya.

Program To the POIN Festival Telkomsel ini berlangsung hingga 31 Desember 2020.

Sebagai program pembuka, Telkomsel mengajak pelanggan mengikuti Lucky Draw To the POIN yang berlangsung pada 1 November - 31 Desember 2020.

Pelanggan Telkomsel berkesempatan mendapatkan berbagai smartphone menarik, termasuk Samsung galaxy note 20 Ultra sebanyak 10 unit. Selain itu masih ada 26 unit ponsel Samsung Galaxy A80 yang bisa didapat.

Hadiah menarik lainnya adalah 10 unit mobile Honda HRV, 660 emas LM total 3,5 kg, 1800 voucher pulsa. Pengguna juga bisa menukar 1 Poin untuk berkesempatan mendapat hadiah utama berupa 1 unit Mercedes-Benz C180.

Terdapat 12 pilihan paket murah meriah Telkomsel (Infokomputer-Grid.id)

Bagaimana cara menukarkan poin Telkomsel untuk mendapat hadiah-hadiah di atas?

Pelanggan dapat melakukan penukaran Telkomsel POIN di aplikasi MyTelkomsel atau melalui UMB *700# untuk mendapatkan kupon undian.

Semakin banyak penukaran Telkomsel POIN, semakin besar pula kesempatan pelanggan untuk mendapatkan hadiah utama.

Pengundian akan dilakukan pada 20 Januari 2021 dan akan diumumkan setelahnya di aplikasi MyTelkomsel dan situs www.telkomsel.com/luckydrawttp.

Informasi lebih lanjut mengenai To the POIN Festival ini dapat diperoleh melalui situs www.telkomsel.com/tothepoin.

Ilustrasi Program Telkomsel Poin. (dok telkomsel)

Vice President Brand and Communications Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan bahwa program To the POIN Festival ini diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat khususnya pelanggan Telkomsel.

"kami berharap dapat memberikan serta melengkapi kebahagiaan masyarakat khususnya pelanggan di momen perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021," kata Fahmi dalam keterangan tertulis dilansir KompasTekno, Jumat (4/11/2020).

