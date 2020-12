Ini Daftar Pemenang Mnet Asian Music Awards MAMA 2020 : BTS, TREASURE, IU hingga Hwasa MAMAMOO

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar peraih penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020.

Ya, Pada ajang penghargaan MAMA 2020 kali ini, BTS kembali membawa pulang Daesang.

Soompi melaporkan, Daesang tahun sebelumnya juga diraih oleh BTS.

Bahkan BTS membawa pulang penghargaan empat piala untuk kategori Artist of the Year, Album of the Year, Song of the Year dan Worldwide Icon of the Year.

Selain itu, BTS juga sukses meraih penghargaan Best Male Group, Best Dace Performance-Male Group, serta Worldwode Fans' Choice Top 10.

Selain BTS, idol grup dari YG Entertainment TREASURE meraih penghargaan sebagai Best New Male Artist.

Kemudian Penyanyi solo wanita IU berhasil membawa pulang penghargaan untuk kategori Best Female Artist.

Piala MAMA 2020 juga dibawa pulang oleh Hwasa dari MAMAMOO.

Hwasa meraih Best Dance Performance untuk kategori Solo lewat singlenya berjudul Maria.

Ajang penghargaan MAMA 2020 selesai digelar pada Minggu (6/12/2020) waktu Korea Selatan.

