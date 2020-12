Wajah Cantik Anak Bungsu Sophia Latjuba, Usia Manuella Beda 35 Tahun Dengan Ibu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Intip potret cantik keduanya. Ya, Sophia Latjuba mengunggah hasil foto pemotretan bersama putri bungsunya, Manuella Aziza Villareal. Mantan Ariel NOAH tampak kompak dengan sang anak, rentang usianya hampir 35 tahun.

Ya, Adik dari Eva Celia itu pun juga tampak semakin dewasa.

Nah, saat pemotretan, Sophia dan putrinya kompak mengenakan dress berwarna hitam.

Sophia sempat mengunggah video di balik layar pemotretan.

Bahkan Ia mengaku bangga kepada putri bungsunya.

Layaknya model profesional meski usianya masih belia.

On set with my baby girl Manuella.

Couldn’t be more proud of my daughters.

Song credit: Closest Thing to Heaven/ Tears for Fears

Always my cub, my 2nd Virgo, my Manuella Aziza

