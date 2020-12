Link Live Streaming Indonesian Idol Malam ini, Live RCTI : Special Season Babak Final Eliminasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Indonesia Idol malam ini Selasa 8 Desember 2020 pukul 21.00 WIB.

Disiarkan Live RCTI, malam ini merupakan Special Season Babak Final Eliminasi.

Ada 35 peserta Indonesian Idol Special Season bakal melewati tantangan Best Cover di Babak Eliminasi 2.

Puluhan peserta telah terpilih itu siap bersaing di Babak Final Eleminasi.

Sebelumnya, tantangan Best Cover digelar, Senin (7/12/2020) malam.

Dari 57 peserta, juri Indonesian Idol Special Season menjadi 35 peserta terpilih.

"Kami puas dengan hasil peserta yang lolos ke Babak Eliminasi," kata Ari Lasso, salah satu juri Indonesian Idol Special Season.

Ari Lasso berharap, semua peserta yang lolos dapat menunjukkan penampilan terbaiknya.

Dari 57 peserta yang tampil di Babak Eliminasi 2, masing-masing terbagi dalam 13 kelompok sesuai lagu yang dibawakan.

Ada kelompok Separuh Nafas (Dewa), Tegar (Rossa), All of Me (John Legend) dan All I Ask (Adele).