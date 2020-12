Live SCTV! Jadwal Liga Champion Malam Ini Midtjylland vs Liverpool, Ada Real Madrid & Inter

Eden Hazard saat mencetak gol penalti pada pertandingan Inter Milan vs Real Madrid pada matchday keempat fase grup Liga Champions 2020-2021 di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis (26/11/2020) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini di SCTV menyajikan laga Midtjylland vs Liverpool dan Real Madrid vs Borussia Moenchengladbach laga penutup match day 6 Kamis (10/11/2020) dinihari. Ada juga Inter Milan vs Shaktar Donetsk di vidio.com

Pekan terakhir Liga Champions malam ini adalah penentuan kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions bagi sejumlah klub seperti Inter Milan, Real Madrid di Grup B serta yang lainnya.

Di Grub B memang adalah yang paling ketat. Di grup ini Belum ada satupun tim yang memastikan lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions.

Pertandingan Inter Milan vs Shaktar Donetsk dan Real Madrid vs Monchengladbach di match day 4 pun akan jadi laga final buat keempat tim menentukan nasibnya di Liga Champions.

Jadwal pertandingan Inter Milan vs Shaktar Donetsk dan Real Madrid vs Monchengladbach adalah pada Kamis (10/11/2020) dinihari jam 03.00 WIB.

Pertandingan Liga Champions Real Madrid vs Monchengladbach akan tayang di SCTV, sementara Inter Milan vs Shaktar Donetsk di TV Online Vidio.com.

Real Madrid, si pemegang gelar terbanyak Liga Champions memang terancam gagal lolos ke babak 16 besar usai hanya duduk di peringkat ketiga klasemen fase grup.

Real Madrid kini mengoleksi 7 poin dari 5 laga dengan rincian dua kali menang, sekali imbang, dan dua menelan kekalahan.

Pasukan Zinedine Zidane berada di bawah Borussia Moenchengladbach (8 poin) dan Shakhtar Donetsk (7).

Adapun posisi paling buncit ditempati oleh Inter Milan dengan koleksi 5 angka.