Postingan Maia Estianty Pasca Melisha Indonesian Idol Meninggal Dunia, Ibu Al El Dul: Pulanglah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duka atas meninggalnya konstestan Indonesian Idol Melisha Sidabutar juga dirasakan Maia Estianty.

Diketahui, Melisha meninggal dunia di usia 19 tahun pada Selasa (8/12/2020).

Ibunda Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani mengenang kepergian konstestan Indonesian Idol itu.

Memang, kabar Melisha Sidabutar meninggal itu menjadi viral di media sosial.

Melisha Sidabutar dikabarkan meninggal usai mengalami pembengkakan jantung.

Kabar duka kepergian Melisha datang dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol.

Dalam keterangan foto yang ditulis, keluarga besar Indonesian Idol turut berduka.

Begitu juga Instagram resmi Indonesian Idol memasang foto Melisa Sidabutar dengan nuansa hitam putih.

"Beautiful soul is never forgotten, Keluarga besar Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya "Melisha Sidabutar" Kontestan Top 35 #IdolSpecialSeason. Rest In Peace @melishapricilla,” tulis Instagram resmi Indonesian Idol pada Rabu (9/12/2020).

Melisha Sidabutar sempat mendapat lima yes dari juri Indonesian Idol saat audisi. Ketika itu, ia juga sempat duet bareng Judika.