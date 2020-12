Reaksi Gading Marten saat Munculnya BCL Disorot, Mantan Gisel Didoakan Berjodoh Dibanding Ariel NOAH

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama vakum setelah kepergian Ashraf Sinclair, kini Bunga Citra Lestari atau penyanyi yang kerap disapa BCL tersebut nampak sudah mulai aktif untuk tampil di atas panggung.

Meski sudah tak lagi menjadi juri di ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang turut menaikan namanya, Ibunda dari Noah Sinclair tersebut tetap kembali eksis dengan menyanyi di beberapa acara.

Munculnya kembali pelantun lagu Cinta Pertama itu pun mendapat sambutan hangat mulai dari para fans hingga rekan sesama selebritis lainnya.

Terlihat dukungan terus mengalir untuk BCL termasuk dari Gading Marten yang kini juga menyandang status duda setelah perceraiannya dengan Gisella Anastasia beberapa waktu lalu.

Keduanya saat itu sedang menghadiri acara yang sama dimana Unge didapuk membawakan lagu - lagu kebanggaannya untuk mengisi acara.

Lewat sebuah unggahan foto di akun instagram pribadinya, @gadiiing Jumat (11/12/2020) ayah Gempi itu menuliskan sebuah pesan berisi rasa bahagianya lantaran Unge sudah mulai kembali bersemangat tampi diatas panggung.

"Yeayy she’s back!!! And nailed it happy to see u unge... sehat2 terus ya...

@bclsinclair," tulis Gading.

Dalam foto tersebut Gading dan Unge tampak menunjukan pose berdiri dengan jarak yang cukup dekat hingga memicu reaksi dari warganet yang menganggap keduanya memiliki kecocokan.

"claudyacindypermatasari : Nah cocok ini,"

"maulida_octavia : Cocok loh, semoga jodoh,"