Reaksi Baim Wong Imbas Curhatan Anak Chairul Tanjung, Suami Paula Verhoeven : Kurang Ajar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi Baim Wong saat Pengusaha muda Putri Indahsari Tanjung curhat. Anak dari pengusaha Chairul Tanjung ini ngobrol bareng Suami Paula Verhoeven, ada pengakuan mengejutkan disampaikan Staffsus Milenial Presiden RI Joko Widodo itu.

Mengundang Baim Wong di acara Ngobrol Sore Semaunya, Putri Tanjung merasa senyali saat mendengar cerita suami Paula Verhoeven.

Ya, Baim Wong semula bercerita tentang dirinya yang lebih suka direndahkan ketimbang dibandingkan.

Menurut Ayah Kiano Tiger Wong, bila direndahkan maka hal itu bisa memotivasi Baim untuk menunjukkan pembuktian.

Baca juga: Imbas Pengakuan Gisel soal Video Syur, Kini Hotman Paris Unggah Foto Mantan Istri Gading Marten

Baca juga: Perbuatan Sule yang Buat Nathalie Holscher Sewot Bilang Bau, Ibu Sambung Rizky Febian Takut Ini

Kemudian Putri dari pengusaha Chairul Tanjung itu pun langsung menyetujuinya.

"Tapi aku setuju sih Mas, the power of direndahin orang ya atau kita punya pressure yang luar biasa, itu bisa kita justru menjadikan motivasi untuk 'Ok gue harus ngebuktiin nih'," tutur Putri dikutip dari CXO Media, Sabtu (12/12/2020).

Putri lantas curhat bahwa dirinya juga pernah direndahkan.

"By the way, fun fact aku tuh waktu mulai bisnis di umur 17 tahun, itu aku mulainya karena itu, karena aku direndahin," tutur Putri.

"Karena aku di sekolah kan di-bully."

Melihat seorang Putri Tanjung yang seorang anak pengusaha besar, Baim Wong seakan sampai tak percaya.