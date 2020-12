Wajah Luna Maya Usia 20 Tahun Disorot, Ashanty dan Kakak Ipar Ucap Hal yang Berbeda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kecantikan Wajah Luna Maya mendapatkan pujian dari Ashanty dan juga sang kakak ipar, kala artis tersebut pamer foto masa lalunya. Istri Anang Hermansyah tampak kagum dengan wajah mantan kekasih Ariel NOAH itu.

Tak hanya wajah, Penampilan dan Tubuh Luna Maya disorot, mantan kekasih Ariel NOAH ini tetap awet muda di usia 37 tahun.

Baru saja merayakan ulang tahun Agustus lalu, Luna Maya yang tampil memesona tak terlihat akan berusia kepala empat.

Wajah mulus, tinggi semampai, jadi modal Luna Maya yang membintangi banyak film hingga jadi presenter.

Luna Maya menunggah potret masa lalunya pada Jum'at (11/12/2020) kemarin yang menunjukkan sebuah foto yang berlatar belakang pantai.

Menariknya, foto itu di potret pada tahun 2003 silam yang artinya Luna baru berusia 20 tahun.

Wajah Luna yang saat itu pun tampak tak banyak menggunakan riasan.

Hal itulah yang jadi sorotan warganet karena kecantikannya tak pernah pudar.

"Kembali ke 2003, thank for the pict mas @harysubastian styled by the one only @michaelpondaag," tulis Luna.

Foto itu mendapatkan pujian dari Ashanty dan sejumlah publik figur lainnya. "Cantik," Puji Ashanty.