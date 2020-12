Charley Pride Wafat, Penyanyi Country Alami Komplikasi Covid-19 di Usia 86 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka, Penyanyi country Charley Pride meninggal dunia pada usia 86 tahun akibat menderita komplikasi Covid-19, Sabtu (12/12/2020).

Ya, Kepergian Charley Pride dikonfirmasi oleh situs webnya bahwa penyanyi legendaris itu menghembuskan napas terakhirnya di Dallas, Texas.

Semasa hidup, Charley Pride menjual jutaan rekaman dan merupakan penyanyi kulit hitam pertama yang menajdi anggota Country Music Hall of Fame.

Di genre country hit terbesar dicetak oleh penyanyi kulit putih.

Baca juga: Wajah Asli Ayu Ting Ting Saat SMA, Lihat Kondisi Rambut Pacar Adit Jayusman Saat Ikut Geng Depok

Baca juga: Sule Dibela, Mantan Istri Teddy Ungkap Pekerjaan dan Watak Asli Suami Mendiang Lina

Charley Pride dibesarkan oleh keluarga petani dari Mississippi.

Mengutip NPR, Pride menjadi terkenal pada 1960 sampai 1970-an.

Charley Pride merekam lusinan lagu yang menduduki puncak tangga lagu untuk musik country, termasuk Kiss an Angel Good Mornin' dan Is Anybody Goin' to San Antone.

* Charley Pride sebagai Penyanyi Top

Charley Pride memiliki sekira 30 hits nomor 1 di tangga musik country.

Dia memenangkan hampir semua penghargaan utara untuk musisi country.