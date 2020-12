Jadwal M2 World Championship Mobile Legends, Ada RRQ, Alter Ego dan EVOS SG 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal M2 World Championship Mobile Legends telah diumumkan dan akan berlangsung di Singapura pada 18 Januari 2021.

Live Streaming Mobile Legends M2 dapat ditonton melalui media Youtube MPL Indonesia.

Untuk tim peserta kejuaraan M2 Mobile Legends sendiri kali ini yang diundang hanya 12 tim saja, lantaran pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia.

Kedua belas tim akan memperebutkan $300 Ribu dolar AS atau kurang lebih sekitar 4,5 Miliar Rupiah.

Baca juga: BERLANGSUNG Link TV Online Derby Manchester United vs Manchester City Liga Inggris

Baca juga: Frank Lampard Reuni dengan Carlo Ancelotti, Ini Live Streaming Everton vs Chelsea Liga Inggris

Baca juga: LINK Streaming Derby Madrid vs Atletico di TV Online Liga Spanyol, Live Streaming BeIN Sports 1

Baca juga: LIVE Streaming Tinju Dunia Anthony Joshua vs Kubrat Pulev di TV Online DAZN, Tak Live TVOne

Indonesia akan diwakili RRQ Hoshi dan Alter Ego selaku Finalis MPL ID S6.

RRQ Hoshi membawa 7 pemain intinya dan ada satu nama yang tidak dibawa yaitu Liam karena kondisinya masih belum fit.

Semua laga akan dimainkan dengan BO3 (Best Of Three). Setiap juara grup akan langsung masuk ke upper bracket di babak playoffs.

Evos akan bersaing dengan EVOS SG (Singapura) dan Dreammax (Brazil) di Grup D.

Sedangkan Alter Ego akan bersaing dengan tim asal Filipina, Bren Esports dan 10S Gaming Frost asal Jepang.

Berikut daftar Peserta M2 Mobile Legends :

DREAMMAX – Brazil

IMPUNITY KH – Kamboja

BURMESE GHOULS – Myanmar

TODAK – Malaysia

10S GAMING FROST – Jepang

UNIQUE DEVU – Russia

RESURGENSE – Singapura

EVOS SG – Singapura

ALTER EGO – Indonesia

RRQ HOSHI – Indonesia

OMEGA ESPORTS – Filipina

BREN ESPORTS – Filipina

Jadwal M2 :

Fase Group Stage : 18-20 Januari 2021.

Babak playoff : 22-24 Januari 2021.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)