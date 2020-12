Jadwal Siaran Liga Inggris di Net TV & Mola Malam Ini, Palace vs Tottenham, Fulham vs Liverpool dll

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung Live Net TV Minggu (13/12/2020) malam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini yang tayang di Net TV dan Mola TV Minggu (13/12/2020), ada Crystal Palace vs Tottenham Hotspur dan Fulham vs Liverpool serta Arsenal vs Burnley.

Jadwal Liga Inggris yang tayang di Net TV malam ini ada laga Crystal Palace vs Tottenham Hotspur Minggu (13/12/2020) pada jam 21.15 WIB.

Tottenham Hotspur kini masih nyaman di puncak Klasemen Liga Inggris dengan 24 poin.

Poinn mereka sama dengan Liverpool yang akan melawan Fulham pada Liga Inggris pekan 12 ini.

Jadwal Fulham vs Liverpool malam ini adalah pada Minggu (13/12/2020) jam 23.30 WIB dan tayang hanya melalui Live Streaming TV Online Mola TV.

Keduanya wajib menang untuk makin menjauh dari kejaran lawan. Apalagi pada hasil Liga Inggris malam tadi Minggu (13/12/2020) dini hari, Chelsea sang penantang kalah dari Everton.

Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah Everton lewat gol tendangan penalti Gylfi Sigurdsson ke gawang Chelsea pada menit ke-22.

Padahal jika menang, Chelsea akan menggeser keduanya yang sama-sama memiliki 24 poin.

Sementara Manchester United dan Manchester City yang saling beradu di Old Trafford hanya bisa bermain imbang tnpa gol.

Laga bertajuk Derbi Manchester kali ini berjalan sangat monoton.