Reaksi Rahmania Astrini Imbas Lagu Runaway Masuk Top 100 Best Songs 2020 Apple Music

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu Runaway menjadi salah satu lagu Top 100 Best Songs 2020 Apple Music, bersanding dengan Trisouls, Rich Brian & Niki.

Rahmania Astrini merasa kaget dan tak menyangk lagu yang dinyanyikannya, lagu Runaway bisa masuk deretan lagu populer di Apple Music.

Mendapat prestasi itu membuat Rahmania Astrini semakin terpacu untuk membuat karya lebih lagi tahun depan.

"Yes. Aku kaget dan seneng banget bisa masuk ke dalam Top 100 Best Songs 2020 Apple Music," ujar Rahmania Astrini kepada awak media, Jumat (11/12/2020).

"Aku jadi pengen nulis lebih banyak lagi lagu dan jadi semangat juga untuk kedepannya," katanya.

Wanita yang akrab disapa Astri kini siap berkarya untuk tahun-tahun berikutnya. Pencapaian ini menjadi pemicu agar terus maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Rahmania Astrini baru saja merilis single kolaborasi berjudul Me Me We bersama beberapa penyanyi Asia. Lagu ini adalah lagu penyemangat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. (IST)

“Officially, just as i stated before, aku jadi lebih terdorong buat bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Thank you so much for the opportunity apple music!”

“Ada (inspirasinya) sebenarnya. This someone who basically made me feel this way in the relationship. The dilemma was real," katanya.

Lagu Runaway dirilis Rahmania pada September 2020 bersama Warner Music Indonezia.

Dia mengakhiri perjalanan karyanya tahun 2020 ini dengan lagu Shush yang ditulis oleh Toby Gad.

