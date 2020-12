Seluruh SKPD Diminta Tuntaskan Laporan Realisasi Kegiatan, ini Deadline-nya

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sisa waktu 2020 kian dekat.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), diminta segera menuntaskan laporan realisasi kegiatan masing-masing.

"Hal itu paling lambat harus ditunaikan tanggal 15 Desember 2020," tegas Bupati Tala H Sukamta, Minggu (13/12/2020).

Antara lain laporan yang harus ditunaikan sesegeranya yakni realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan per jenis, per bidang ataupun per sub bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan cadangan DAK fisik.

Baca juga: Gisella Anastasia Curhat, Reaksi Mantan istri Gading Marten Walau Dibayangi Video Syur Mirip Gisel

Baca juga: Pengakuan Nikita Mirzani Soal Oplas, Keanehan Hidung Nyai yang Jadi Sorotan Terungkap

Baca juga: Sering Pegal di Pundak disertai Sakit Kepala Bisa Jadi Gejala Stroke Ringan, Begini Tips Mencegahnya

Laporan harus disampaikan melalui aplikasi (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

“Waktu kita tidak lama, cuma sekitar dua sampai tiga hari kerja saja. Jadi, tolong segera dilengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Karena itu masing-masing bidang atau sub bidang harus siap dan melakukan pengecekan satu per satu,” tandasnya.

Sukamta juga meminta pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengadaan barang/jasa, pekerjaan fisik, pemeliharaan dan kegiatan selambat-lambatnya disampaikan pada 21 Desember 2020 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) maksimal hingga jam 23.00 Wita.

“Pengajuan penerbitan SP2D yang melewati batas waktu dapat dilayani dengan mempertimbangkan waktu operasional Bank Kalsel selaku pemegang Kas Umum Daerah kita,” jelasnya.

Penegasan tersebut juga telah disampaikan Sukamta saat memimpin Focus Grup Discussion (FGD) Percepatan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Fisik tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Barakat Kantor Bupati Tala, tiga hari lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Inspektur Tala Fifiana Fitri Amalaia serta perwakilan dari SKPD terkait.

(banjarmasinpost.comid/roy)