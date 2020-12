SESAAT LAGI Link RCTI! Live Streaming Genoa vs Juventus di TV Online Bein Sports 2 Liga Italia

Sesaat Lagi Link Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI menayangkan Live Streaming Genoa vs Juventus di Liga Italia, Ronaldo main.

Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung duel Liga Italia antara Genoa vs Juventus via Live Streaming Bein Sports 2 dan Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online RCTI + dan ini mulai pukul 23.50 WIB. Momen pimpin Klasemen Liga Italia.

Juventus berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Italia Serie A musim ini.

Dalam 10 laga di Liga Italia musim ini, Juventus belum meraih kekalahan dengan 5 kemenangan dan 5 seri.

Sementara itu, Genoa sendiri memiliki misi untuk keluar dari jurang degradasi. Dari 10 laga, mereka baru menang satu kali dan mendapat enam poin dan terpuruk di posisi 19.

Juventus tidak bakal diperkuat Giorgio Chiellini dan Merih Demiral yang harus absen karena cedera.

Berikut Prediksi dan Head to head dan Live Streaming Genoa vs Juventus :

Head to head Genoa vs Juventus (5 Pertemuan Terakhir) :